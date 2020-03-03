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أخبار محلية > شرطة الرياض: القبض على اثنين من المتورطين في السطو على عربتي نقل أموال بالبديعة والشفا
03/03/2020   11:06 م

شرطة الرياض: القبض على اثنين من المتورطين في السطو على عربتي نقل أموال بالبديعة والشفا

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قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض إن الجهات الأمنية ألقت القبض على اثنين من المتورطين في السطو على عربتي نقل أموال في حي الشفا وحي البديعة.

وأوضح -في بيان صدر اليوم (الثلاثاء)- أن إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي وقعت في تاريخ 15 ربيع الثاني 1441هـ أوضحت قيام الجناة بمتابعة مركبة نقل الأموال أثناء قيامها بنقل أموال من أحد فروع البنك الأهلي التجاري على امتداد طريق ابن تيمية بحي الشفا بمدينة الرياض ومباغتة ناقليها بإطلاق النار عليهم من مسدس والاستيلاء على مبلغ قدره 1.95 مليون ريال.

وأضاف أن الجناة فرّوا من الموقع باستخدام مركبة جرى سلبها من صاحبها بتاريخ 4 ربيع الثاني 1441هـ تحمل لوحات خاصة بمركبة أخرى مسروقة كذلك.وفق “أخبار 24”.

وبيّن أن الفريق الأمني المختص بالتحقيق تمكن من حصر الاشتباه في 4 مواطنين، غادر اثنان منهم المملكة بعد ارتكاب الجريمة، وجرى القبض على متزعم الجريمة واسترداد أحد الهاربين من الخارج.

وأفاد بأن متزعم الجريمة والمتورط المسترد كلاهما في العقد الرابع من العمر، وتبين تورطهما في ارتكاب جريمة سطو أخرى بالأسلوب نفسه في حي البديعة بالرياض في تاريخ 4 شعبان 1440هـ، واستيلاؤهما على مبلغ 250 ألف ريال.

وأكد المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض أن الجانيين موقوفان لدى الجهات الأمنية، في حين تجري متابعة إجراءات القبض على الاثنين الآخرين.

شرطة الرياض: القبض على اثنين من المتورطين في السطو على عربتي نقل أموال بالبديعة والشفا

أخبار محلية
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