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أخبار محلية > “الصحة”: لم نسجل أي حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
03/03/2020   11:05 م

“الصحة”: لم نسجل أي حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، أنها لم تسجل خلال الـ 24 ساعة الماضية أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، بخلاف حالة واحدة اُعلن عنها سابقاً، وهي لمواطن قادم من إيران عبر البحرين، ويخضع حالياً للحجر الصحي.

ودعت الوزارة الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية، مشدّدةً على أنه يمكن الاستفسار عما يخص الفيروس عبر التواصل مع خدمة “الصحة 937”.

وبلغ عدد المسافرين الذين تم فحصهم عبر المنافذ الجوية للمملكة 2654 شخصاً، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم 90.9 ألف شخص، معظمهم في الصين، تعافى منهم 48 ألف شخص.وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: لم نسجل أي حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أخبار محلية
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