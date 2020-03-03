بالأسماء.. “الصحة” تعلن المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض والأطباء المقيمين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض والأطباء المقيمين فئة: طب بشري – أخصائي تمريض، المعلن عنها خلال شهر فبراير الماضي.
ودعت الوزارة المرشحين والمرشحات الواردة أسماؤهم لمراجعة أي من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، ابتداءً من يوم الأحد حتى نهاية دوام الخميس المقبل.
كما دعتهم لمطابقة البيانات والمؤهلات، واصطحاب؛ الهوية الوطنية مع نسخة منها، وثيقة التخرج مع نسخة منها موضحًا فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج. وفق “أخبار 24”.
إلى جانب إرفاق معادلة لجنة المعادلات للحاصلين على المؤهلات الخارجية، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي، وشهادات الامتياز والتصنيف، وبطاقة التسجيل المهني والخبرات المسجلة.
للاطلاع على أسماء المرشحين لوظائف الأطباء
للاطلاع على أسماء المرشحات لوظائف التمريض – نساء