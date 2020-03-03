أكّد نائب وزير التعليم، الدكتور عبدالرحمن العاصمي، أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس “كورونا”، على مستوى الوزارة وإدارات التعليم والمدارس، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار العاصمي، خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء معرض الوقاية من فيروس كورونا الجديد الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة، إلى الجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة لمنع تفشي “كورونا” في المملكة.
من جانبه، قال مدير عام الشؤون الصحية المدرسية بوزارة التعليم، علي السلطان، إنه جرى اتخاذ عدة إجراءات للوقاية من “كورونا”، منها تكثيف الزيارات الميدانية للمشرفين الصحيين في المدارس، وتقديم دورات للتعامل مع الفيروس، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً وخططاً مشتركة بين الوزارة ووزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
وفق “أخبار 24”.