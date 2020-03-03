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أخبار الخرج > تكريم الأستاذ محمد بن ناصر النهيو من مزاد الخرج التراثي
03/03/2020   9:42 م

تكريم الأستاذ محمد بن ناصر النهيو من مزاد الخرج التراثي

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تم تكريم الأستاذ محمد بن ناصر النهيو من مزاد الخرج التراثي بقيادة الاستاذ ناصر المسعود ابو عبدالعزيز والأستاذ محمد الصويغ ابوسعد في لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية باليمامة بحصولة على افضل عارض بمهرجان الدرعية الخامس للسيارات الكلاسيكية .

 

تكريم الأستاذ محمد بن ناصر النهيو من مزاد الخرج التراثي

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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