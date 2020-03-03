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تم تكريم الأستاذ محمد بن ناصر النهيو من مزاد الخرج التراثي بقيادة الاستاذ ناصر المسعود ابو عبدالعزيز والأستاذ محمد الصويغ ابوسعد في لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية باليمامة بحصولة على افضل عارض بمهرجان الدرعية الخامس للسيارات الكلاسيكية .
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