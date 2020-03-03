مصادر: شح في الكمامات في الأسواق وارتفاع أسعارها بنسبة 1700%

كشفت مصادر أن أسواق المملكة تشهد شحاً في مستلزمات الوقاية الصحية من كمامات ومواد تعقيم، وأن بعض المحال التجارية رفعت أسعار الكمامات بنسبة 1700%، تزامنا مع الإعلان عن تفشي “كورونا” المستجد في الصين وعدد من الدول.
وأوضحت المصادر نفسها، وفقاً لـ”عكاظ”، أن سعر كرتون الكمامات ارتفع من 10.5 ريال إلى 189 ريالاً، بينما يباع عبر الإنترنت بـ180 ريالا، فيما انقطعت الكمامات في العديد من متاجر الخردوات، في حين لجأت بعض المحال لبيع الكمامات بالقطعة، بواقع نصف ريال للكمامة الواحدة، كنوع من الاستثمار.
فيما أفادت مصادر أخرى بأن وزارة الصحة وجّهت مؤخراً “المتسوق السري” والعديد من الجهات الرقابية بتنفيذ جولة على محال بيع المستلزمات الطبية والصيدليات، للتأكد من توفر مستلزمات الوقاية وأسعارها في الأسواق. وفق “أخبار 24”.