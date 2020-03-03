مواطنة تضحي بحياتها وتنقذ والدها من الموت في حريق اندلع في منزلهم برنية

تُوفيت مواطنة في محافظة رنية بمنطقة مكة المكرمة، متأثرةً بإصابتها جراء حريق شب في جزء من منزل أسرتها، بعد أن عرَّضت نفسها للنار لتحمي والدها المقعد من الحريق، مضحية بنفسها، ومجسدة موقفا وُصف بالبطولي في بر الوالدين.
وتعود القصة بحسب المصادر إلى أن حريقاً شبَّ قبل نحو 3 أسابيع في منزل أسرة المواطنة الأرملة نوير السبيعي، وتحديداً في جزء من المنزل الذي كان يتواجد به والدها المقعد، وخرجت والدتها لتستدعي الجيران لإنقاذ زوجها من النار.
وأضافت أن الأم عندما عادت إلى المنزل وبرفقتها عدد من العمالة الوافدة، فوجئوا بأن نوير تعرضت هي الأخرى لحروق شديدة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه جرى نقل نوير مع والدها إلى المستشفى، إلا أنها توفيت بعد 3 أسابيع، فيما لا يزال والدها بالعناية المركزة، لتستعيد الابنة بهذا الموقف البطولي ذكرى زوجها الذي مات هو الآخر شهيداً، بعد أن غرق أثناء محاولته إنقاذ غريق.