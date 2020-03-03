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أخبار محلية > “الموارد البشرية” توقف خدمات السداد لرخص العمل ومخالفات التفتيش والتوطين مؤقتاً
03/03/2020   2:13 م

“الموارد البشرية” توقف خدمات السداد لرخص العمل ومخالفات التفتيش والتوطين مؤقتاً

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الثلاثاء)، عن الإيقاف المؤقت لخدمات السداد لرخص العمل ومخالفات التفتيش والتوطين الموازي، وذلك لإجراء بعض أعمال التحسين والتطوير.

وأوضحت الوزراة أن الإيقاف سيكون خلال الفترة من (6- 8) مارس الجاري، وذلك حرصا على تحسين خدماتها وتسريعا لإجراءات السداد لخدمات الوزارة الإلكترونية.

وأشارت إلى أن إشعارات السداد للفواتير المصدرة مسبقًا، والتي سيتم سدادها في هذه الفترة لن تظهر في أنظمة الوزارة قبل يوم الإثنين 9 مارس 2020. وفق “أخبار 24”.

ودعت العملاء إلى سداد الفواتير المستحقة قبل الفترة المذكورة؛ للاستفادة من الخدمات بشكل مباشر.

“الموارد البشرية” توقف خدمات السداد لرخص العمل ومخالفات التفتيش والتوطين مؤقتاً

أخبار محلية
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