قدمت وزارة الصحة لعموم المواطنين والمقيمين والزائرين، 7 نصائح للطريقة الأصح لغسل اليدين، في إطار حملتها التوعوية للوقاية من الفيروسات، خاصةً فيروس كورونا المستجد.
وبينت الوزارة أن هناك 7 طرق لعمل هذا الإجراء السليم، حيث يجب توزيع الصابون على اليدين ودعك الراحتين، وفرك راحة اليدين مع تشبيك الأصابع، إضافةً إلى وضع أصابع اليد اليمنى مع راحة اليد اليسرى وفرك ظهر الأصابع، وكذلك فرك الإبهام، وفرك اليد اليمنى بحركة دائرية بحيث تشتبك أصابعها براحة اليد اليسرى، وكذلك تجفيف اليدين.
ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، للحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر.
وأهابت الصحة بالجميع التواصل مع مركز صحة (937) في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وفق “أخبار 24”.