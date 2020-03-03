أكدت الشؤون الصحية بالباحة، أن مستشفى الملك فهد نجح في إنقاذ المريضة أبرار الزهراني، التي وصلت المستشفي محولةً من مستشفى خاص ببلجرشي، وهي في حالة غيبوبة من الدرحة الثالثة وتعاني من توقف للقلب والضغط والتنفس.
وأضافت صحة الباحة في بيان أصدرته اليوم (الثلاثاء)، أن المريضة البالغة من العمر 28 عاماً، كانت أجرت عملية قيصرية في أحد المستشفيات الخاصة، وفور وصولها فجر الثلاثاء الماضي لمستشفى الملك فهد أحيلت لغرفة العمليات، وباشر حالتها 5 استشاريين بتخصصات النساء والولادة والتخدير، والمسالك البولية، والجراحة والباطنية.
وأكد البيان، أن المريضة في حالة صحية مستقرة حاليًا، بعد تمكن الأطباء من وقف النزيف وتحسين حالة سيولة الدم داخل الجسد، وأنها الآن في تحسن تدريجي، إلا أنها ما زالت خاضعة للتنفس بالأنبوب الاصطناعي.
وأشارت صحة الباحة إلى أنها تعمل على التحقيق مع المستشفى الخاص الذي تعامل مع الحالة، ومن ثم الرفع بنتائج التحقيق كاملة إلى الإدارات المعنية لمحاسبة المنشأة والكادر الصحي الذي باشر الحالة. وفق “أخبار 24”.
وكان المواطن عيسى الزهراني اتهم في مقابلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” احد المستشفيات بالباحة، بالإهمال والتسبب بنزيف حاد لزوجته أبرار الزهراني واستئصال الرحم، الأمر الذي قد يؤدي في حرمانها من الإنجاب مرى أخرى، وذلك إثر عملية ولادة قيصرية وعملية أخرى لإزالة فتاق، مطالباً بالتحقيق ومحاسبة المتسبب.
فيديو | قصة #أبرار_الزهراني كما يرويها زوجها.. طفل سليم وأم عشرينية مهددة بالموت#الراصد #أبرار_تتألم_بسبب_خطأ_طبي#الصحة #الباحة pic.twitter.com/e9im5MIKxw
— الراصد (@alraasd) March 2, 2020