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اخبار رياضية > مواطن يناشد البحث عن والده المفقود قبل أكثر من عام بمدينة الدمام
03/03/2020   2:09 م

مواطن يناشد البحث عن والده المفقود قبل أكثر من عام بمدينة الدمام

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ناشد مواطن البحث عن والده، سالم علي آل جريب، المفقود قبل أكثر من عام، بعد أن خرج من منزله بحي الروضة بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وقال المواطن عبدالعزيز آل جريب، إن والده البالغ من العمر 76 عامًا، يعاني الزهايمر، وخرج من منزله بتاريخ 1/ 5/ 1440هـ ولم يعد إلى الآن، لافتاً إلى أنه قصير القامة وذو لحية بيضاء، ويرتدي نظارات.

ودعا مَن يعثر على والده أو يستدل على مكان وجوده إلى الاتصال على الرقم (0505945678)، مضيفا أنه تم رصد مكافأة مالية لمن يساعد في العثور عليه.

وكانت كاميرات المراقبة قد رصدت لحظة خروج “آل جريب” من منزله الذي فُقد فيه في شهر جمادى الأولى من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين لا يزال أبناؤه يباشرون عمليات البحث عنه بالتنسيق مع الجهات الأمنية. وفق “أخبار 24”.

مواطن يناشد البحث عن والده المفقود قبل أكثر من عام بمدينة الدمام

اخبار رياضية
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