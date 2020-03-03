السفير الصيني يعلق على رصد أول إصابة بفيروس “كورونا” المستجد في المملكة

أشاد سفير الصين لدى المملكة، تشن وي تشينغ، بالإجراءات التي تتخذها المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة أمس عن رصد أول حالة إصابة بالفيروس.
وقال السفير الصيني، إن الصين تقدّر الإجراءات والتعامل المهني الذي تتخذه المملكة في الوقاية والسيطرة على كورونا، معبراً عن ثقته بقدرتها على احتوائه، كما تمنى الشفاء العاجل للمواطن المصاب بالفيروس ولجميع المصابين حول العالم.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس (الإثنين)، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في المملكة، مبينةً أن الحالة لمواطن قدم من إيران عبر البحرين، ولم يفصح عن تواجده في إيران عند عبوره للمنفذ الحدودي.وفق “أخبار 24”.