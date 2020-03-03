مصادر: النصر يطور لاعبيه من خلال ريال مدريد

أكدت مصادر «دنيا الرياضة» أن مواجهة الفيصلي والنصر في الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية (السبت) المقبل سيقودها طاقم تحكيم أجنبي، إذ طالبت إدارة «عنابي سدير» بإسناد إدارة اللقاء إلى طاقم أجنبي في الوقت النظامي المحدد من الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما كشفت المصادر أن إدارة «العالمي» بصدد توقيع اتفاقية مع ريال مدريد الإسباني، لرعاية المواهب وتطويرها، إذ يوجد رئيس النادي الدكتور صفوان السويكت والمشرف على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي في مدريد لإتمام الاتفاقية.
وواصل النصر تدريباته أمس (الأحد) وسط غياب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله لليوم الثاني، إذ يتمتع بإجازة خارج المملكة منذ نهاية مواجهة الأهلي في الجولة الماضية بسبب قدوم مولود له وسيشارك في تدريبات اليوم (الثلاثاء)، كما يوجد لاعب منتصف الميدان المغربي نور الدين إمرابط في العيادة الطبية بسبب تعرضه للإصابة التي لن تمنعه من المشاركة أمام الفيصلي، في الوقت الذي شهدت التدريبات مشاركة لاعب منتصف الميدان أيمن يحيى بعد فراغ المنتخب السعودي للشباب من المشاركة في كأس العرب للمنتخبات للشباب، في الوقت الذي أجرى فيه الثلاثي فراس البريكان، عبدالله الخيبري، وعبدالله مادو تدريبات لياقية. وفق “الرياض”.
واحتفلت إدارة كرة القدم النصراوية بالمدافع حمد المنصور، بمناسبة قدوم مولودته الأولى.