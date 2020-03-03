ياسر المسحل أمام تحد جديد

أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل عن توجه اتحاده نحو «توثيق البطولات» التي سبق أن وثّقت ودوّنت بشكل احترافي من قِبل لجنة شُكِّلت من هيئة الرياضة وقتها، وأُعلنت نتائجها بعد عمل استمر أكثر من عام، ولكن تلك اللجنة أُلغيت لأسباب مجهولة، ليعود اليوم اتحاد القدم ويؤكد على أنه «جاد» في هذا العمل الذي أخذ وقتاً طويلاً من الشد والجذب، وتُرك الحبل على الغارب، ليفتي فيه الجاهل قبل المتعلِّم والخبير، حتى وصلنا لمزاد علني على بعض بطولات الأندية، وأصبحت ساحة «حراج»، كل يزيد من عنده بطولات لا يمكن الاعتداد بها.
ياسر المسحل وفريق اتحاد القدم أمام تحد جديد ينبغي أن يكونوا فيه أقوياء، وأن لا يلتفتوا لبعض «مخترعي» البطولات الذين يريدون أن تبقى لهم الساحة، أو أن يستمر وضع البطولات بشكله الحالي!. وفق “الجزيرة”.
هناك أندية تريد «توثيق» بطولات «ودية» لا يمكن لعاقل أن يعترف بها كبطولة «رسمية»، ولذلك على اتحاد القدم أن يكون «حازماً»، وأن لا يفكر في ردة الفعل المتوقّعة والتي سبق أن طالت لجنة التوثيق السابقة وما زال رئيسها الخلوق تركي الخليوي يعاني، فهذا الملف حساس ولكنه يجب أن يُغلق حتى لا يكون ساحة «للحراج» والمحرّجين الذين وجدوا فرصة ثمينة لزيادة بطولاتهم.