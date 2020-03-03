المحياني: التفاف الأهلاويين حول ميلويفيتش ضرورة

أكد موسى المحياني إداري أهلي جدة السابق، ضرورة تكاتف جميع المنتمين للنادي مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش بالفترة المقبلة، لتحقيق النتائج والمستويات المنتظرة.
قال موسى المحياني في تصريحات تليفزيونية: “عمر السومة هو المهاجم الأول في الأهلي، ودجانيني تفاريس جناح أفضل بكثير، وتقييم أي مدرب لا يجب أن يكون داخل الملعب فقط، لكن الجمهور يتأثر بالنتائج”.
وأضاف: “المدرب الصربي ميلويفيتش قادم في وقت صعب على الصعيد الفني تحديدا، ولديه بطولة كأس الملك المهمة والغالية حيث وصل فيها الفريق لنصف النهائي، وسيسعى للتتويج بها”. وفق “كووورة”.
واسترسل: “من الواضح أن المدرب يمتلك تصورا كاملا بشأن الفريق، يجب على الجميع الالتفاف حوله ومنحه الفرصة الكاملة، لتحقيق النتائج المنتظرة”.