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اخبار رياضية > المحياني: التفاف الأهلاويين حول ميلويفيتش ضرورة
03/03/2020   2:04 م

المحياني: التفاف الأهلاويين حول ميلويفيتش ضرورة

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أكد موسى المحياني إداري أهلي جدة السابق، ضرورة تكاتف جميع المنتمين للنادي مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش بالفترة المقبلة، لتحقيق النتائج والمستويات المنتظرة.

قال موسى المحياني في تصريحات تليفزيونية: “عمر السومة هو المهاجم الأول في الأهلي، ودجانيني تفاريس جناح أفضل بكثير، وتقييم أي مدرب لا يجب أن يكون داخل الملعب فقط، لكن الجمهور يتأثر بالنتائج”.

وأضاف: “المدرب الصربي ميلويفيتش قادم في وقت صعب على الصعيد الفني تحديدا، ولديه بطولة كأس الملك المهمة والغالية حيث وصل فيها الفريق لنصف النهائي، وسيسعى للتتويج بها”. وفق “كووورة”.

واسترسل: “من الواضح أن المدرب يمتلك تصورا كاملا بشأن الفريق، يجب على الجميع الالتفاف حوله ومنحه الفرصة الكاملة، لتحقيق النتائج المنتظرة”.

المحياني: التفاف الأهلاويين حول ميلويفيتش ضرورة

اخبار رياضية
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