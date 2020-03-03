متحدث النصر: ليس من السهولة هزيمة السويكت قانونيًّا

شدد المتحدث الرسمي لنادي النصر، سعود الصرامي، على أن رئيس مجلس الإدارة، صفوان السويكت، قوي للغاية في الأمور القانونية، وذلك بعد مطالبة العالمي بإقالة رئيس لجنة الحكام الإسباني فيرناندو تريساكو.
وقال سعود الصرامي: “ليس من السهولة هزيمة صفوان السويكت في الأمور القانونية، وذلك بعد البيان الذي أصدره النادي للمطالبة بإقالة رئيس لجنة الحكام الحالي؛ لأن هناك تقصيرًا في الأداء المهني له، وذلك وفقًا للمواد التي يكفلها النظام”.
وتابع: “البعض يعتقد أنه طالب بشيء غير قانوني، بل هو طالب بصلب القانون، وأقول للنصراويين كافة أي جوانب قانونية، رئيسكم ليس بالسهولة هزيمته فهو عميق ومتمكن، النصر يستطيع أن يُشكل تكتلًا، ولكن أنا أطالب بمفردي ومن يريد المطالبة والتضامن يفعل ذلك”.
وأضاف الصرامي قائلًا: “الأداء المهني لرئيس لجنة الحكام ليس جيدًا سواء في اختياراته أو الوعود التي يطلقها، وهو لم يقم بزيارة النصر ولا أعرف موعد زيارته، والجميع يُعاني ويصدر بيانات ضد لجنة الحكام، والنصر تضرر من التحكيم.. والمنافسين استفادوا”. وفق “المواطن”.
واختتم المتحدث الرسمي لنادي النصر تصريحاته قائلًا: “شكري الحنفوش قاد مباراة الهلال الحزم وهو راسب في اختبار اللياقة.. نادي النصر يطالب بالحقوق”.