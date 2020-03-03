كشفت مصادر طبية أن الفحوصات التي أجراها لاعب وسط الهلال عبدالله عطيف على موضع إصابته مساء أمس (الاثنين) مع الدكتور الأسباني رامون كوجات وبرفقة وإشراف الدكتور مبارك المطوع التي تعرّض لها في لقاء الهلال وشباب أهلي دبي الماضية في البطولة الآسيوية، أكدت تعرضه لإصابة الرباط «المتصالب».
فيما عاود فريق الهلال تدريباته بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين خلال اليومين الماضيين بمتابعة رئيس النادي فهد بن نافل، وتنوعت التدريبات بين تكتيكية وفنية متنوعة اختتمت بمناورة على جزء من مساحة الملعب شهدت مشاركة لاعب الوسط هتان باهبري؛ فيما واصل الثنائي عبدالله الحافظ، ومحمد الشلهوب برامجهما التأهيلية المعدة لهما مسبقاً بعد تضاؤل فرصة مشاركتهما في مواجهة الاتفاق يوم السبت المقبل، والتي ستقام على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
ينتطر أن يعقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعاً طارئاً لمنطقة غرب آسيا في مدينة دبي لمناقشة جدولة مباريات البطولات المؤجلة لأندية غرب آسيا بسبب فيروس كورونا، وسيناقش الاجتماع إمكانية إلغاء البطولة من عدمها وسيحضر الاجتماع رؤساء الاتحادات لأندية غرب آسيا المشاركة في البطولة الآسيوية. وفق “الرياض”,