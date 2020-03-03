المولد يدخل تدريبات الاتحاد.. والصحفي يعود

من المقرر أن ينتظم اللاعب فهد المولد في تدريبات فريق الاتحاد بمقر النادي الأسبوع المقبل، بعد دخول اللاعب الشهرين الأخيرين من عقوبته بالمنشطات التي طالته في مايو الماضي.
وتسمح اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة للاعب بالمشاركة في التدريبات في الشهرين الأخيرين من عقوبة اللاعب.
من جانب آخر، يعود اللاعب زياد الصحفي لإكمال برنامجه التأهيلي في السعودية خلال الفترة المقبلة، بعد أن أجرى اللاعب المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي في مرسيليا الفرنسية، بعد أن خضع لعملية جراحية ناجحة في موضع إصابته في عظمة الساق.
وكان زياد الصحفي قد وصل جدة أمس عائدا من رحلته العلاجية في فرنسا والتي استمرت لأكثر من شهرين.
وكان البرازيلي فابيو كاريلي قد رفع من وتيرة استعدادات الفريق في الحصة التدريبية أمس، حيث بدأ بشرح النهج التكتيكي الجديد للاعبين الذي ينوي تطبيقه أمام الحزم دورياً الجولة المقبلة. وفق “اليوم”.
وفي سياق آخر، قدم المعد البدني بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الجزائري بوجمعة محمدي استقالته لإدارة النادي لعدم استلامه مستحقاته المالية المتأخرة، وساهم محمدي في تأهيل جميع اللاعبين المصابين في الفريق خلال الفترة الماضية وفي مقدمتهم اللاعب أنيس البدري العائد من الإصابة مؤخرا.