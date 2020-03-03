بالفيديو.. مالك مجموعة “لولو” يحصل على الإقامة المميزة في المملكة

حصل رجل الأعمال الهندي ورئيس مجلس إدارة مجموعة الـ”لولو”، يوسف علي، على الإقامة المميزة في المملكة.
وعبر علي (64 عاماً) عن سعادته بالحصول على هذه الإقامة، مشيرًا إلى أنه والكثير من المستثمرين حول العالم ينظرون بترقب للتغيرات الحاصلة في المملكة، في ظل تحولات رؤية 2030.
وأضاف الملياردير الهندي أن الابتكار والتطور الحاصل في المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، خلق بيئة مشجعة في قطاع الأعمال.
وحث المستثمرين من جميع أنحاء العالم على الاستثمار في المملكة وتملك العقارات وافتتاح الأنشطة التجارية، نظرًا لما تتوفر عليه السعودية من عوامل الأمن والاستقرار والبيئة الجاذبة لللاستثمار، إضافةً إلى أن الاقتصاد السعودي في ازدهار متزايد.
بعد حصوله على #الإقامة_المميزة
المستثمر يوسف علي @Yusuffali_MA من الهند:
“الوقت الحالي مثالي للاستثمار في المملكة، في ظل الازدهار المتزايد الذي يشهده الاقتصاد السعودي” pic.twitter.com/nv6auoj2Is
— الإقامة المميزة| Premium Residency (@SaudiPRCen) March 2, 2020
وفق “أخبار 24”.