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أخبار المناطق > بالفيديو.. مالك مجموعة “لولو” يحصل على الإقامة المميزة في المملكة
03/03/2020   10:00 ص

بالفيديو.. مالك مجموعة “لولو” يحصل على الإقامة المميزة في المملكة

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حصل رجل الأعمال الهندي ورئيس مجلس إدارة مجموعة الـ”لولو”، يوسف علي، على الإقامة المميزة في المملكة.

وعبر علي (64 عاماً) عن سعادته بالحصول على هذه الإقامة، مشيرًا إلى أنه والكثير من المستثمرين حول العالم ينظرون بترقب للتغيرات الحاصلة في المملكة، في ظل تحولات رؤية 2030.

وأضاف الملياردير الهندي أن الابتكار والتطور الحاصل في المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، خلق بيئة مشجعة في قطاع الأعمال.

وحث المستثمرين من جميع أنحاء العالم على الاستثمار في المملكة وتملك العقارات وافتتاح الأنشطة التجارية، نظرًا لما تتوفر عليه السعودية من عوامل الأمن والاستقرار والبيئة الجاذبة لللاستثمار، إضافةً إلى أن الاقتصاد السعودي في ازدهار متزايد.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مالك مجموعة “لولو” يحصل على الإقامة المميزة في المملكة

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