القبض على مواطن ارتكب 24 جريمة سرقة من داخل السيارات في القصيم

أعلنت الجهات الأمنية التابعة لشرطة منطقة القصيم، اليوم (الإثنين)، القبض على مواطن قام بارتكاب جرائم السرقة من المركبات بتحطيم زجاجها والاستيلاء على ما بداخلها.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بدر السحيباني، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر.
وأوضح السحباني أن الدلائل أثبتت تورطه بارتكاب جرائم السرقة من المركبات بتحطيم زجاجها والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ووثائق شخصية وبطاقاتٍ مصرفية. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن المتهم أقر بارتكاب 24 جريمة، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.