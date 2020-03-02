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أخبار المناطق > أحدهما سعودي.. البحرين تعلن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا
02/03/2020   9:19 م

أحدهما سعودي.. البحرين تعلن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة البحرينية رصد حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنة بحرينية ومواطن سعودي، ليبلغ العدد الكلي للمصابين بفيروس الكورونا 49 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن الحالتين الجديدتين كانتا قد وصلتا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، وتم إجراء جميع التحاليل اللازمة لهما في القاعة المخصصة في المطار لفحص القادمين من الدول الموبوءة، وتم وضعهما في الحجر الصحي الاحترازي وفق الإجراءات المتبعة لحجر القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوما.

وأضافت، بعد ظهور أعراض الاشتباه بالإصابة بالفيروس تم إجراء التحاليل المخبرية لهما، التي أكدت إصابتهما بالفيروس، حيث تم نقلهما فورا إلى أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وهما في وضع صحي مستقر. وفق “أخبار 24”.

أحدهما سعودي.. البحرين تعلن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا

أخبار المناطق
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