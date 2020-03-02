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أخبار محلية > “إمارة عسير” تعلق على مقطع متداول حول وجود مصلى نسائي بسكن عزاب بمحطة وقود
02/03/2020   9:18 م

“إمارة عسير” تعلق على مقطع متداول حول وجود مصلى نسائي بسكن عزاب بمحطة وقود

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نفت أمانة منطقة عسير صحة ما جاء في مقطع فيديو متداول، أشار فيه مُصوره إلى وجود مصلى للنساء داخل سكن به غرف مؤجرة للعزاب بإحدى محطات الوقود.

وكان أحد المغردين نشر مقطعاً قال فيه إن المصلى النسائي موجود بجوار غرف مغلقة لا يُعرف من يسكنها، وطالب الجهات المختصة بالتدخل لإزالة المخالفة.

وتفاعلت أمانة منطقة عسير مع المقطع، موضحة أن ما ذُكر فيه غير صحيح، وأن سهم اللوحة الإرشادية لمدخل المصلى النسائي يشير إلى اليسار، بينما اتجه مصور المقطع يميناً، ما يعني أن الشخص دخل مكانا آخر غير المصلى النسائي. وفق “أخبار 24”.

“إمارة عسير” تعلق على مقطع متداول حول وجود مصلى نسائي بسكن عزاب بمحطة وقود

أخبار محلية
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