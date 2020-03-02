لتفادي حدوث حرائق.. “التجارة” تدعو مستخدمي بعض موديلات “هونداي سانتافي” لإصلاح مضخة الوقود

دعت وزارة التجارة مستخدمي سيارات “هونداي سانتافي” من موديل 2012 إلى موديل 2017 لمراجعة الوكيل أو مراكز الصيانة لإصلاح مضخات الوقود.
وأوضحت أنها تلقت تقريراً من الدفاع المدني يفيد بمباشرة 6 حرائق لسيارات من هذا الطراز بسبب حدوث تسرب من خزان الوقود أثناء التزود بالوقود.
وأضافت أنها شكّلت فريقاً فنيا لمعرفة الأسباب بالتعاون مع الوكيل والشركة المصنعة.
وأكدت الوزارة على ضرورة إصلاح المضخة بشكل فوري، مشيرة إلى أن هذا الإعلان منطلق من دورها في حفظ حقوق المستهلكين وضمان سلامة المنتجات من العيوب المصنعية. وفق “أخبار 24”.