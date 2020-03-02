محكمة الاستئناف ترفض دعاوى عدد من المواطنين ضد “الصندوق العقاري”

رفضت محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، اليوم (الإثنين)، الدعاوى المقامة ضد صندوق التنمية العقارية من قبل عدد من المواطنين، بشأن إحالتهم للبنوك للحصول على قروضهم العقارية.
ونص حكم المحكمة على عدم إلزام الصندوق بتقديم الإقراض العقاري المباشر للمواطنين الراغبين في التملك، وذلك تأييداً لأحكام “الإدارية” بمنح الصندوق السلطة التقديرية للتعامل مع الطلبات.
كما أصدرت “الاستئناف” حكماً بإلغاء الأحكام في عدد من القضايا للعام 1440هـ والحكم مجدداً بعدم قبول الدعاوى، حيث إن الحكم المستأنف قد صدر قبل صدور قرار مجلس الوزراء 554. وفق “أخبار 24”.
وعملاً بقرار المجلس؛ فإنه لا محل لإلزام الصندوق باختيار إجراء معين تجاه الطلبات المُقدمة إليه، فتكون دعوى المدعي عليه غير قائمة على سند صحيح من النظام.