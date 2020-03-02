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أخبار محلية > “ساما” تطلق خدمة لإشعار البنوك والمصارف عن حالات الوفاة لحفظ حقوق الورثة
02/03/2020   9:15 م

“ساما” تطلق خدمة لإشعار البنوك والمصارف عن حالات الوفاة لحفظ حقوق الورثة

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وقعت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم (الإثنين)، اتفاقية الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني، للاستفادة من الخدمات الإلكترونية بين الجهتين.

وسيُتاح بموجب الاتفاقية عدد من الخدمات، منها خدمة الاستعلام عن حالات الوفاة، التي يتم بموجبها الربط مع الأنظمة التقنية بالمصارف والبنوك وإشعارها عن حالات الوفاة، بما يحفظ حقوق الورثة.

وتسعى المؤسسة والمركز من خلال الاتفاقية إلى إيجاد آلية تقنية لإشعار البنوك والمصارف عن حالات الوفاة، لتحقيق تكامل المعلومات بين التطبيقات الإلكترونية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية واختصار الإجراءات الإدارية، من خلال بناء البرامج اللازمة لإتمام عملية الاتصال والتحقق من قبل الجهتين.وفق “أخبار 24”.

“ساما” تطلق خدمة لإشعار البنوك والمصارف عن حالات الوفاة لحفظ حقوق الورثة

أخبار محلية
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