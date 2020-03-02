بعد انخفاض أعداد المصابين.. إغلاق مستشفى مؤقت في مقاطعة هوبي الصينية

أكد السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ – اليوم (الإثنين) – إيقاف السلطات الصينية تشغيل مستشفى مؤقت في مقاطعة هوبي.
وأوضح أن إغلاق المستشفى المؤقت الذي يخدم المقاطعة ومدنها – ومنها مدينة ووهان – يشير إلى انخفاض عدد الإصابات الجديدة بفايروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
وأفاد بأن عدد الحالات المؤكدة الجديدة في الصين بلغ 196 حالة في مقاطعة هوبي الموبوءة، و5 حالات في المقاطعات الأربع في البر الرئيس للصين، منها حالتان قادمتان من خارج الصين. وفق “أخبار 24”.
وفيما يتصل بالمناطق خارج البر الرئيس، أوضح أن تايوان سجلت حالة إصابة واحدة، وسجلت هونغ كونغ إصابتين، ولم تسجل المقاطعات الأخرى أي إصابات جديدة.