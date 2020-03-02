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أخبار محلية > “حرس الحدود” يعلن نتائج القبول المبدئي على رتبة “جندي” للرجال
02/03/2020   9:14 م

“حرس الحدود” يعلن نتائج القبول المبدئي على رتبة “جندي” للرجال

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة (جندي) للرجال.

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج القبول المبدئي والطلبات بالرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف (أبشر – التوظيف).

ودعت المقبولين إلى الحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة 7:00 صباحاً لموقع المقابلة في مدينة الرياض بمبنى القبول والتسجيل في (حي المربع) ( بجانب وزارة النقل ) حسب اليوم المحدد لكل طالب، كما هو موضح في نتيجة القبول مع إحضار المستندات المطلوبة. وفق “أخبار 24”.

“حرس الحدود” يعلن نتائج القبول المبدئي على رتبة “جندي” للرجال

أخبار محلية
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