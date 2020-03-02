“العدل” تنشر أكثر من 17 ألف حكم للقضايا التجارية

أعلنت وزارة العدل عن البدء بنشر الأحكام الصادرة من المحكمة العليا في طلبات الاعتراض بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في القضايا التجارية.
وأكدت الوزارة أن أحكام المحكمة العليا متاحة للاطلاع بشكل تدريجي، وذلك عبر بوابتها الإلكترونية .
وأوضحت أن الاطلاع على الأحكام يمر بـ4 خطوات، تبدأ بالدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة (عن الوزارة)، ثم الانتقال إلى (مركز البحوث)، ثم إلى (نشر الأحكام)، حيث تتوفر الأحكام في ملفات PDF، متاحة للتحميل، وبصيغة قابلة للبحث. وفق “أخبار 24”.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني، قد وجّه بنشر الأحكام التجارية المكتسبة للقطعية عبر بوابة الوزارة، ونشرت الوزارة أكثر من 17 ألف حكم تجاري.