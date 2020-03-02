دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، بعض الإجراءات الاحترازية المتخذة في المسجد الحرام لمقاومة فيروس كورونا.
وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، محمد بن مصلح الجابري، أن هذه الإجراءات تشمل عدة مراحل، منها، تشغيل جهاز يضخ الرذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات والسجاد.
وأشار إلى وجود معقمات للأيدي توزع على مداخل الأبواب وجميع الفراغات والمصليات، مع متابعة السجاد وتعقيمه من خلال زيادة خط التعقيم بمغسلة السجاد وتسريع عجلة تغيير السجاد بالمسجد الحرام.
ولفت الجابري إلى أنه من الإجراءات الاحترازية أيضًا زيادة عدد غسلات دورات المياه إلى ست غسلات رئيسية، وتعقيم أحواض نوافير زمزم، وتغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولاً بأول.
في السياق ذاته، بدأت الفرق المختصة في رئاسة الحرمين في توزيع كمامات صحية على المعتمرين والزوار في المسجد الحرام، ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.