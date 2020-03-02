مصادر: إيقاف إعلاميَيْن من الظهور في القنوات الرياضية بعد تجاوزات لفظية على الهواء

كشفت مصادر عن صدور قرار بإيقاف اثنين من الإعلاميين الرياضيين من الظهور عبر القنوات الرياضية السعودية، بسبب تجاوزات كلامية بينهما خلال مشاركتهما في أحد البرامج الرياضية مساء أمس (الأحد).
وكان رواد التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو من حلقة البرنامج، يظهر تبادل إعلاميَيْن الإساءات على الهواء، ووصف أحدهما الآخر بـ”أشباه الرجال”، وسط مطالبات لوزارة الإعلام بالتدخل للحد من التجاوزات المتكررة التي تشهدها القنوات الرياضية.
يذكر أن إعلاميين اثنين دخلا في مشادة كلامية خلال مشاركتهما في حلقة أحد البرامج الرياضية أمس، وأثناء الحوار تطور النقاش إلى تلاسن بالألفاظ التي اعتُبرت مسيئة وغير مناسبة للحديث الإعلامي. وفق “أخبار 24”.