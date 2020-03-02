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أخبار محلية > سفارة المملكة تدعو المواطنين إلى تأجيل سفرهم إلى ‏إندونيسيا
02/03/2020   4:30 م

سفارة المملكة تدعو المواطنين إلى تأجيل سفرهم إلى ‏إندونيسيا

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حذرت سفارة المملكة في إندونيسيا، المواطنين المتواجدين ‏هناك من الاقتراب من أماكن الازدحام والتجمعات البشرية، ‏خشية انتقال عدوى فيروس كورونا.‏

ودعت المواطنين الراغبين في السفر إلى إندونيسيا إلى تأجيل ‏خطط السفر غير الضرورية،‏‏ حرصًا على سلامتهم.‏

وطلبت من رعاياها التواصل عبر الأرقام المخصصة للطوارئ، ومتابعة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة المستجدات. وفق “أخبار 24”.

وأعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويديدو، في وقت سابق اليوم، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وهما لامرأة تبلغ من العمر 64 عامًا وابنتها 31 عامًا.

سفارة المملكة تدعو المواطنين إلى تأجيل سفرهم إلى ‏إندونيسيا

أخبار محلية
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