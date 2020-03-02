“تعداد السعودية”: سنغطي كافة المناطق الوعرة والصحراوية بما فيها الربع الخالي والنفود الكبير

قال مدير مشروع تعداد السعودية 2020، فهد الفهيد، إن أعمال العد واستيفاء البيانات ستغطي جميع السكان في كل مناطق المملكة مترامية الأطراف، حيثُ سيتم استخدام جميع الإمكانات اللازمة لحصر عدد السكان.
وأضاف الفهيد أنه من خلال التعاون القائم بين الهيئة العامة للإحصاء وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ سيتم استخدام أجهزة الاتصال الحديثة والطائرات العمودية في المناطق الوعرة خاصة الصحارى الواسعة مثل مناطق الربع الخالي والنفود الكبير، التي يصعب استخدام السيارات فيها، وفق ترتيبات خاصة تتلاءم مع المناطق التي يتم حصرها.
وأكد الفهيد أهمية مشروع “تعداد السعودية 2020” والنتائج المرجوَّة منه في دعم متخذي القرار وراسمي السياسات، لافتاً إلى أن هيئة الإحصاء سخرت جميع إمكاناتها وطاقاتها البشرية والتقنيَّة في سبيل تنفيذ هذا المشروع الوطني بمشاركة أكثر من 60 ألفًا من الكوادر البشرية الوطنية المدرَّبة لإنجاحه، وتحقيق أهدافه المرجوة، والمساهمة في التنمية الوطنية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة “تعداد السعودية 2020″، ينطلق في 17 مارس 2020م كما سيكون هذا التاريخ هو التاريخ المعُتَمَد للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته.