وزير الصحة: فحصنا 298 حالة اشتباه بـ”كورونا” وجميعها سليمة

أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أن المملكة لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″؛ مؤكدًا أن ذلك نتيجة ما اتخذته المملكة من إجراءات وقائية منذ ظهور أولى الحالات في الصين.
وأضاف الربيعة أنه تم فحص 298 حالة اشتباه قادمة إلى المملكة، حيثُ أظهرت النتائج أنها سليمة، منوهاً بأن الصحة تتابع بدقة جميع القادمين إلى المملكة، خصوصا من الدول التي تعاني المرض بشكل خطير.
وأوضح أن الصحة رفعت الاستعدادات الصحية لتعزيز الوقاية من هذا المرض، إذ تم تشكيل لجنة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مكونة من 17 جهة مختلفة، للعمل كمنظومة واحدة للوقاية من هذا المرض، والاستعداد في حال ظهور أي حالة من المرض في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وحثَّ الوزير جميع المواطنين والمقيمين على الرجوع لوزارة الصحة عبر منصاتها المختلفة في كل ما يتعلق بهذا المرض.
فيديو | وزير الصحة: فحص 298 حالة اشتباه بفيروس كورونا في #المملكة جميعها سليمة#الإخبارية pic.twitter.com/tux41Ntmzu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 2, 2020