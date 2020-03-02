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أخبار محلية > “تعليم الرياض”: العودة للدوام الصيفي بدءًا من الأحد المقبل
02/03/2020   1:20 م

“تعليم الرياض”: العودة للدوام الصيفي بدءًا من الأحد المقبل

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أصدرت إدارة التعليم في منطقة الرياض قراراً بعودة العمل بالدوام الصيفي للعام الدراسي الحالي، في جميع مدارس البنين والبنات بالمنطقة، اعتباراً من الأحد المقبل 13/ 7/ 1441هـ، الموافق 8/ 3/ 2020م.

وشددت إدارة التعليم في تعميم على جميع إدارات ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية والعالمية، على أن يبدأ العمل بالدوام الصيفي اعبتاراً من التاريخ المذكور، بحيث يبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6:45 صباحاً، والحصة الأولى عند الساعة 7 صباحاً.

وأوضحت الوزارة في تعميمها، أن قرارها بإنهاء العمل بالدوام الشتوي، والتحول للعمل بالدوام الصيفي تقتضيه المصلحة التعليمية. وفق “أخبار 24”.

“تعليم الرياض”: العودة للدوام الصيفي بدءًا من الأحد المقبل

أخبار محلية
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