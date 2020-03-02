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أخبار محلية > ‏”التعليم” تتسلم 19 مشروعًا بـ202 مليون ريال
02/03/2020   1:20 م

‏”التعليم” تتسلم 19 مشروعًا بـ202 مليون ريال

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تسلَّمت وزارة التعليم 19 مشروعًا تعليميًا، خلال شهري يناير ‏وفبراير الماضيين، في عدد من مناطق المملكة، بتكلفة إجمالية ‏‏202 مليون ريال.‏

وأنهت الوزارة تسلم 9 مشاريع تعليمية في يناير ‏الماضي تجاوزت تكلفتها 77 مليون ريال، منها، مدرسة “المظيلف” ‏للبنات في محافظة القنفذة بقيمة إجمالية بلغت 2.2 مليون ريال، ‏ومدرسة “دوقة الأولى” للبنات بقيمة 1.9 مليون ريال، كما تم ‏تسلم مشروع الابتدائية الثالثة والمتوسطة الأولى بنات بقيمة ‏‏8.7 مليون ريال‎.

وتسلَّمت الوزارة 10 مشاريع خلال فبراير المنصرم، بقيمة ‏تجاوزت 125 مليون ريال، منها مشروع‎ ‎ثانوية “مصدة” للبنين في محافظة المجمعة ‏بقيمة 8.4 مليون ريال، كذلك تم إنجاز المجمع المدرسي للبنات بحي ‏الخالدية رقم (6) في مكة المكرمة، حيث بلغت تكلفة المشروع نحو 26 مليون ريال‎.

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صورة

وفق “أخبار 24”.

‏”التعليم” تتسلم 19 مشروعًا بـ202 مليون ريال

أخبار محلية
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