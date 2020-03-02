‏”التعليم” تتسلم 19 مشروعًا بـ202 مليون ريال

تسلَّمت وزارة التعليم 19 مشروعًا تعليميًا، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، في عدد من مناطق المملكة، بتكلفة إجمالية 202 مليون ريال.
وأنهت الوزارة تسلم 9 مشاريع تعليمية في يناير الماضي تجاوزت تكلفتها 77 مليون ريال، منها، مدرسة “المظيلف” للبنات في محافظة القنفذة بقيمة إجمالية بلغت 2.2 مليون ريال، ومدرسة “دوقة الأولى” للبنات بقيمة 1.9 مليون ريال، كما تم تسلم مشروع الابتدائية الثالثة والمتوسطة الأولى بنات بقيمة 8.7 مليون ريال.
وتسلَّمت الوزارة 10 مشاريع خلال فبراير المنصرم، بقيمة تجاوزت 125 مليون ريال، منها مشروع ثانوية “مصدة” للبنين في محافظة المجمعة بقيمة 8.4 مليون ريال، كذلك تم إنجاز المجمع المدرسي للبنات بحي الخالدية رقم (6) في مكة المكرمة، حيث بلغت تكلفة المشروع نحو 26 مليون ريال.
وفق “أخبار 24”.