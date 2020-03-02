توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن تسود أجواء المملكة حالة من الاستقرار العام خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “بوجه عام اليوم استقرار في عناصر الطقس.. ولا يلوح في الأفق أيّ حالة مطرية معتبرة خلال الأيام الخمسة المقبلة”.
من جهتها، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في توقعاتها لحالة الطقس اليوم (الإثنين)، أنه من المتوقع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة عسير.
وفق “أخبار 24”.