توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن ‏تسود أجواء المملكة حالة من الاستقرار العام خلال الأيام القليلة المقبلة.‏

وقال في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “بوجه عام اليوم استقرار في عناصر ‏الطقس.‏. ولا يلوح في الأفق أيّ حالة مطرية معتبرة خلال الأيام ‏الخمسة المقبلة‎”.‎

من جهتها، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في ‏توقعاتها لحالة الطقس اليوم (الإثنين)، أنه من المتوقع استمرار نشاط الرياح السطحية ‏المثيرة للأتربة والغبار، ما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ‏الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، ونجران تمتد إلى الأجزاء ‏الشرقية من منطقة عسير‏.

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وفق “أخبار 24”.