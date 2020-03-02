عبد الغني: المشكلة ليست في جروس

برّأ حسين عبدالغني؛ لاعب فريق الأهلي لكرة القدم، السويسري كريستيان جروس؛ المدرب المُقال من منصبه أخيراً من تحمله وحده مسؤولية سوء النتائج؛ موضحا أن الجميع شركاء في التذبذب الذي يمر بالمجموعة في الموسم الحالي، راجياً أن ينجح الجهاز الفني الجديد بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش؛ في العودة بالفريق إلى المسار الصحيح.
ورفض قائد الأهلي، في حواره مع “الاقتصادية”، التسليم بأن فريقه فقد حظوظه في المنافسة على لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، رغم اعترافه بأن الهلال، يظل الأقرب لاستعادته من وصيفه النصر، مع حسم متوقع في الجولتين الأخيرتين من المسابقة.
وأشار إلى أن الود الذي ظهر بينه وبين جماهير النصر، في لقاء الكلاسيكو الأخير مع الأهلي، ليس مستغرباً في ظل الذكريات الجميلة التي يحتفظ بها معهم خلال الحقبة التي ارتدى فيها شعار الأصفر، معترفاً بأن انتقاله إلى أُحد أسهم في خروج ابنه من قطاع الناشئين في النادي العاصمي، مفضلاً النأي بالفريق عن المشكلات الإدارية في الأهلي، لثقته بأن الجميع داخل النادي يضعون مصلحته فوق كل اعتبار