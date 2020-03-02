حرص اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، على حضور مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني بين فريقه السابق ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة أمس (الأحد).
وأظهرت صور ولقطات تلفزيونية اللاعب البرتغالي في مدرجات ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وظهر في مقطع فيديو وهو يتفاعل مع أحد هدفي الملكي.
يذكر أن ريال مدريد قد تمكن من حسم لقاء الكلاسيكو بهدفين نظيفين أحرزهما فينيسيوس جونيور وماريانو دياز، ليستعيد صدارة الدوري الإسباني.
حن الغريب ورجع لأهله.. 💜#ElClasico #beINElClasico pic.twitter.com/Xm93YVhpea
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 1, 2020
وفق “أخبار 24”.