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اخبار رياضية > باجندوح يظهر مع فارازدين في الدوري
02/03/2020   1:14 م

باجندوح يظهر مع فارازدين في الدوري

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واصل النجم جمال باجندوح تجربته الاحترافية مع فريق فارازدين الكرواتي، إذ شارك باجندوح في المباراتين الماضيتين أمام لوكوموتيفا يوم (الجمعة) 21 فبراير الماضي في الشوط الثاني بالكامل عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في المباريات مع فريقه، وخسر فارازدين اللقاء بهدفين مقابل لا شيء، وأيضاً شارك باجندوح مع فريقه أمام سلافن يوم (الجمعة الماضية) من الشهر ذاته لاعباً أساسياً وقدم مستوى جيداً حتى نهاية اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

هذا ويسعى باجندوح للاستمرار في المشاركة مع فريق فارازدين في الدوري الكرواتي، إذ ستكون المباراة القادمة بعد غدٍ (الأربعاء) أمام فريق جوريكا انش ان كي. وفق “عكاظ”.

يذكر أن اللاعب جمال باجندوح تعرض لإصابة في مفصل القدم اليمنى في شهر أكتوبر من العام 2019، واضطر لإجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح، وخضع للعلاج والتأهيل قبل العودة للمشاركة مع فريقه أخيرا.

باجندوح يظهر مع فارازدين في الدوري

اخبار رياضية
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