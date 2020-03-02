الهلال يحذر لاعبيه من السفر

حذرت إدارة نادي الهلال، لاعبي فريقها الأول لكرة القدم، من السفر إلى خارج السعودية، خلال إجازة اليومين الممنوحة لهم، بعد تأجيل مباراة الفريق أمام باختاكور الأوزبكي، المقررة غداً، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
وأوضحت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، أن إدارة الهلال طالبت لاعبي فريقها بأخذ الحيطة والحذر من الذهاب خارج السعودية، خاصة البلدان التي تم اكتشاف حالات إصابة فيها بفيروس كورونا.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن عدداً من اللاعبين تلقوا تنبيهات على هواتفهم المحمولة طالبتهم بتوخي الحذر حرصاً على سلامتهم في ظل ما تعانيه العديد من البلدان من تسجيل حالات إصابة بالمرض.
يذكر أن الاتحاد الآسيوي أجل عدة مواجهات بعد تفشي مرض كورونا في العديد من البلدان.