عوض النصر تحت مجهر «الشباب والاتحاد»

يدرس لاعب خط وسط النصر عوض خميس عروضاً للانتقال بعد دخوله الفترة الحرة أخيراً.
وجاءت خطوة خميس بعد أن وصل مع إدارة النصر لطريق مسدود، إذ قدمت إدارة النادي العاصمي عرضاً مالياً لمده عامين بـ3.6 مليون، بواقع 1.8 مليون للعام، إذ طالب اللاعب بعرض مالي أعلى للبقاء في العالمي.
وكان ناديا الشباب والاتحاد قدما عرضين، ويدرس اللاعب العرضين بتأنٍ قبل اتخاذ القرار النهائي، إذ يفضل خميس اتخاذ قراره نهاية الموسم الحالي.
وسيعطي اللاعب أولوية لنادي النصر في حال الوصول لصيغة اتفاق بين الطرفين.
وكان خميس انتقل للنصر صيف موسم (2013/2012) قادماً من نجران، وحقق مع العالمي 3 بطولات دوري وكأس ولي العهد والسوبر. وفق “عكاظ”.
وسبق أن وقع اللاعب قبل 3 مواسم للهلال قبل أن ينجح النصر بإعادته في قضية شهيرة شغلت الشارع الرياضي آنذاك.
وخاض خميس (31 عاماً) مع النصر الموسم الحالي 17 مباراة ما بين الدوري والكأس والآسيوية سجل خلالها هدفاً وصنع آخر.