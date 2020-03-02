بالفيديو.. الزعاق: يومان متبقيان على “بياع الخبل عباته”.. وهذا موعد ارتداء الملابس الصيفية

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أنه يتبقى أسبوعان وتتساوى ساعات النهار مع الليل ويشعر الناس بحاجتهم إلى وسائل التبريد وفتح النوافذ.
وقال الزعاق خلال فيديو نشره عبر صفحته على “تويتر”، إن عقرب الدسم (بياع الخبل عباته) سيحل بعد يومين، مشيراً إلى أن الشباب سيبدأ في التدرج بالملابس الصيفية بعد أسبوعين، ويبدأ الناس في تشغيل التكييف بعد ثلاثة أسابيع.
ونوه إلى أن الشمس ستشرق على القطب الشمالي بعد أسبوعين ولن تغرب إلا بعد ٦ أشهر، مضيفاً أن شهر رمضان المقبل سيكون صيفياً نهاراً وليلاً، وكذلك رمضان الذي يليه، على أن يبدأ رمضان في ملامسة فصل الشتاء عام 1445 هـ. وفق “أخبار 24”.
بقي يومين على بياع الخبل عباته (عقرب الدسم) pic.twitter.com/gMEtxeuCsB
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) March 1, 2020