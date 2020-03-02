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أخبار محلية > “شرطة الرياض” تكشف ملابسات الهجوم المُـسلح بالدوادمي.. وهكذا تصرف الجاني
02/03/2020   8:21 ص

“شرطة الرياض” تكشف ملابسات الهجوم المُـسلح بالدوادمي.. وهكذا تصرف الجاني

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أصدرت شرطة منطقة الرياض، بياناً حول واقعة إطلاق نار من قبل أحد المواطنين على عدة أشخاص أمس (الأحد) في محافظة الدوادمي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، إن الأجهزة الأمنية بمحافظة الدوادمي باشرت بلاغاً بتعرض ثلاثة أشخاص هم مواطنان ومقيم من الجنسية البنغلاديشية لإطلاق نار.

وأوضح أن الجاني وهو مواطن في العقد الرابع من العمر هرب بعد ارتكابه الواقعة من الموقع بمركبة استولى عليها من أحد المواطنين تحت تهديد السـلاح. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أنه تم على الفور متابعته وتضييق الخناق عليه، ما أسفر عن تسليم نفسه لرجال الأمن، مبيناً أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

“شرطة الرياض” تكشف ملابسات الهجوم المُـسلح بالدوادمي.. وهكذا تصرف الجاني

أخبار محلية
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