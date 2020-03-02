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أخبار المناطق > مقيم يؤذي نفسه حتى الموت بجدة.. والشرطة تحقق
02/03/2020   8:19 ص

مقيم يؤذي نفسه حتى الموت بجدة.. والشرطة تحقق

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فتحت الجهات الأمنية في محافظة جدة، تحقيقاً في واقعة وفاة مقيم من الجنسية الهندية داخل سكنه بحي الثغر.

وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن المعاينة الأولية لجـثمان المتوفى وهو في الثلاثينيات من عمره، اتضح من خلالها قيامه بإيذاء نفسه حتى الموت.

مقيم يؤذي نفسه حتى الموت بجدة.. والشرطة تحقق

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