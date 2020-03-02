سمعنا عن “الحجر الصحي”.. تعرف كيف يتم ومتى يُطبّق؟

تحدّث الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن آلية “الحجر الصحي” للمشتبه بهم في حمل فيروس كورونا، وذلك خلال مؤتمر صحفي للكشف عن مستجدات العدوى.
وأوضح العبدالعالي أن الحجر الصحي يتم للحالة التي قد يكون هناك مخاطر من اكتسابها للعدوى، ولكن لا توجد بها أعراض ولا مشاكل صحية ظاهرة تجعل منها حالة مرضية.
وأضاف: “قد يستغرق الحجر الصحي مدة طويلة أو قصيرة، ولكنه يستمر في حالة فيروس كورونا فترة 14 يوماً، وهي فترة حضانة المرض”، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالفعل بحجر بعض الحالات.
وتابع: “يتم خلال فترة الحجر مراقبة العلامات الحيوية للحالة بشكل يومي، حيث يتم تحويل المقيم بالحجر الصحي إلى (العزل الصحي) إذا ما بدت عليه أي أعراض مرضية”. وفق “أخبار 24”.
كما أشار متحدث الوزارة إلى إخراج الحالة المشتبه في حملها للفيروس من الحجر الصحي؛ وذلك عند التأكد من خلوها تماماً من الفيروس بعد فترة من الفحوصات الدورية.
#عاجل_السعودية | سمعنا كثيرًا عن “الحجر الصحي”؛ لكن كيف يتم ومن الذي يُطبّق عليه الحجر الصحي؟.
المتحدث الرسمي باسم #وزارة_الصحة د. محمد العبدالعالي يوضح ذلك.#فيروس_كورونا. pic.twitter.com/wDSYbYsPlI
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 1, 2020