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اخبار رياضية > سعيد العويران يعلق على خسارة الشباب بخماسية أمام الاتحاد
02/03/2020   8:19 ص

سعيد العويران يعلق على خسارة الشباب بخماسية أمام الاتحاد

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علق لاعب فريق الشباب السابق سعيد العويران، على الخسارة القاسية التي مني بها الشباب أمام الاتحاد بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكتب العويران مغرداً على حسابه في “تويتر”: “مهزلة ما بعدها مهزلة، الفريق صاير خط ساخن لاستقبال الأهداف من كل مكان، مو معقول 13 هدفا في 4 مباريات”.

وأضاف: “خساير مال ووقت وجهد على لاعبين أقل من طموح كيان كبير مثل الشباب، صحيح الاتحاد كان منتشيا لكن بالعقل ما يفوز بهذي النتيجة”.

ويحتل الشباب المركز الثامن في الدوري برصيد 28 نقطة، وحقق 8 انتصارات و4 تعادلات، كما مني بـ 8 هزائم كانت الأقسى هي الأخيرة أمام الاتحاد.

سعيد العويران يعلق على خسارة الشباب بخماسية أمام الاتحاد

اخبار رياضية
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