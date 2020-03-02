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أخبار محلية > القبض على مواطنَين أطلقا النار من سـلاح رشاش وتسببا في إصابة رجلين بحائل
02/03/2020   8:17 ص

القبض على مواطنَين أطلقا النار من سـلاح رشاش وتسببا في إصابة رجلين بحائل

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ألقت شرطة حائل القبض على مواطنَين تسببا في إصـابة شحصين آخرَين في (العقد الرابع من عمرهما) في إطلاق نار إثر مشاجرة بينهم، في أحد أحياء حائل.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة حائل، أن المقبوض عليهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وأنهما تسببا بإصـابة أحد الرجلين بطلق ناري في القدم، فيما أُصيـب الآخر بجرح قطعي في الرأس.

وأضاف أنه تم إسعاف المصـابين لتلقي العلاج اللازم، فيما تم إيقاف المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات بحقهما.

‏وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو للواقعة وإصابة الرجلين، فيما أفادت مصادر طبية بأن حالة المصابين مستقرة. وفق “أخبار 24”.

القبض على مواطنَين أطلقا النار من سـلاح رشاش وتسببا في إصابة رجلين بحائل

أخبار محلية
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