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أخبار محلية > بالفيديو.. مواطن يتلقى “لاندكروزر” جديدة من أسرته بمناسبة تقاعده من سلك التعليم
02/03/2020   8:17 ص

بالفيديو.. مواطن يتلقى “لاندكروزر” جديدة من أسرته بمناسبة تقاعده من سلك التعليم

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نشر مواطن على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لجانب من احتفاله وعائلته بتقاعد والدهم.

وأظهر المقطع إهداء الأسرة أباهم سيارة جديدة (تويوتا لاندكروزر) بمناسبة تقاعده من العمل في سلك التعليم.

وقال إبراهيم آل طالب، إن والده أمضى في مسيرته الإدارية والتعليمية 34 عاماً، وقُدّمت له السيارة كـ”مفاجأة” ضمن احتفال ذويه باختتام مسيرة والده الوظيفية. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مواطن يتلقى “لاندكروزر” جديدة من أسرته بمناسبة تقاعده من سلك التعليم

أخبار محلية
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