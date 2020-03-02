بالفيديو.. مواطن يتلقى “لاندكروزر” جديدة من أسرته بمناسبة تقاعده من سلك التعليم

نشر مواطن على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لجانب من احتفاله وعائلته بتقاعد والدهم.
وأظهر المقطع إهداء الأسرة أباهم سيارة جديدة (تويوتا لاندكروزر) بمناسبة تقاعده من العمل في سلك التعليم.
وقال إبراهيم آل طالب، إن والده أمضى في مسيرته الإدارية والتعليمية 34 عاماً، وقُدّمت له السيارة كـ”مفاجأة” ضمن احتفال ذويه باختتام مسيرة والده الوظيفية. وفق “أخبار 24”.
في هاليوم اختتم الوالد مسيرته الإدارية “التعليمية” بعد 34 سنه من العطاء✨
انا و اهلي احتفلنا فيه بهالإنجاز العظيم ، وحبّينا نقدم له مفاجأة بسيطة
“الله يطعمه من خيرها و يكفيه شرها “❤️ pic.twitter.com/aruS0XQ2mF
— إبراهيم آل طالب (@FO_TO5) February 28, 2020