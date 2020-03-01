بصق عليه وشدّ لحيته.. محكمة تلزم قائد مدرسة بالاعتذار لمعلم والتعهد بعدم تكرار الإساءة إليه

قضت المحكمة العامة بمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرّمة على قائد مدرسة بأن يعتذر لمدرس بمدرسته، وأن يتعهد له بعدم إلحاق أي أذى به وعدم تكرار ما صدر منه من إساءة تجاهه.
وكان المدرس قد قدّم شكوى إلى النيابة العامة، أحيلت إلى المحكمة فيما بعد، ضد قائد المدرسة، يتهمه فيها بالبصق عليه وشدّ لحيته، وإغلاق إحدى الغرف عليه وتهديده في اليوم التالي.
وجاء حكم المحكمة، بعد عدة جلسات، بإلزام قائد المدرسة بالاعتذار للمعلم، والتعهد بعدم التعرض له بأي أذى وعدم التكرار، وفقا لـ”سبق”، وذلك بعد أن نكل المدعى عليه “قائد المدرسة” في أداء اليمين، بعد رفض المدعي “المعلم” أداء اليمين أيضاً.
وكانت الواقعة قد حدثت قبل نحو شهرين، فيما لا تزال هناك شكوى إدارية آخرى مقدمة من المعلم ضد قائد المدرسة عن نفس الواقعة لدى إدارة “تعليم جدة”.