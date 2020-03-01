نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > فتاة فيديو الراب “بنت مكة” تكشف ما حدث معها ونتائج التحقيقات
01/03/2020   10:04 م

فتاة فيديو الراب “بنت مكة” تكشف ما حدث معها ونتائج التحقيقات

+ = -
1925

كشفت الفتاة التي ظهرت في فيديو الراب “بنت مكة” عن مجريات التحقيق معها وما انتهى إليه، خاصة بعد صدور توجيه أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، بإيقاف المسؤولين عن إنتاج الفيديو.

وأوضحت الفتاة أنها استُجوبت من قبل النيابة العامة لعدم امتلاكها تصريحا يخول لها تصوير الفيديو الموسيقي، والذي انتشر على موقع “يوتيوب” في 13 فبراير الماضي.

وأضافت، بحسب “العربية”، أن المشكلة لم تكن في الفيديو، بل مشكلة إدارية لعدم الحصول على التصاريح اللازمة نظاما، مشيرة إلى أنها تحترم آراء الناس في الفيديو، كما أنها ستحرص على الحصول على التصاريح في المرة القادمة.

فتاة فيديو الراب “بنت مكة” تكشف ما حدث معها ونتائج التحقيقات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885090418.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.