فتاة فيديو الراب “بنت مكة” تكشف ما حدث معها ونتائج التحقيقات

كشفت الفتاة التي ظهرت في فيديو الراب “بنت مكة” عن مجريات التحقيق معها وما انتهى إليه، خاصة بعد صدور توجيه أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، بإيقاف المسؤولين عن إنتاج الفيديو.
وأوضحت الفتاة أنها استُجوبت من قبل النيابة العامة لعدم امتلاكها تصريحا يخول لها تصوير الفيديو الموسيقي، والذي انتشر على موقع “يوتيوب” في 13 فبراير الماضي.
وأضافت، بحسب “العربية”، أن المشكلة لم تكن في الفيديو، بل مشكلة إدارية لعدم الحصول على التصاريح اللازمة نظاما، مشيرة إلى أنها تحترم آراء الناس في الفيديو، كما أنها ستحرص على الحصول على التصاريح في المرة القادمة.